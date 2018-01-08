В Мензелинске у стен храма появился Рождественский вертеп

(Набережные Челны, 8 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Мензелинске у стен Никольского кафедрального собора состоялось открытие Рождественского вертепа, сообщили в благочинии Закамья.

Вертеп представляет собой модель Вифлеемской пещеры, в которой родился Иисус Христос. Прихожане сделали его, используя снег, еловые ветки, новогоднюю мишуру и картину с моментом рождения богомладенца.

В открытии принимали участие воспитанники воскресной школы «Ника», которые читали стихи и пели песни о празднике, а также настоятель Роман Храмутичев, поблагодаривший всех участников создания и открытия вертепа. Он также поздравил всех с Рождеством.