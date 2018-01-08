Минэкономразвития: Россия не планирует выходить из ВТО

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Минэкономразвития сообщило, что Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — следует из сообщения министерства.

Ранее сенатор Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО, если будет удовлетворен иск Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.

Также сообщалось, что Россия собирается созвать панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о свинине.