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Экономика и финансы

Минэкономразвития: Россия не планирует выходить из ВТО

8 января 2018, 14:56

В условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО сейчас не рассматривается, говорится в сообщении министерства.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Минэкономразвития сообщило, что Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — следует из сообщения министерства.

Ранее сенатор Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО, если будет удовлетворен иск Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.

Также сообщалось, что Россия собирается созвать панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о свинине.


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