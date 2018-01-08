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Появились фото ДТП в Арском районе с участием легковушки из ХМАО

8 января 2018, 14:41 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фото ДТП в Арском районе с участием легковушки из ХМАО Авария произошла в селе Нижние Метески на 73-м километре трассы Казань – Малмыж.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места столкновения «КАМАЗа» и «Шевроле» с номерами ХМАО, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла в селе Нижние Метески на 73-м километре трассы Казань – Малмыж.

В результате ДТП 43-летняя женщина-водитель легкового авто была доставлена в больницу в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом мозга, переломами ребер, травмой живота и множественными ушибами.

На месте аварии работали сотрудники ПСЧ №107, полицейские и медработники.


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