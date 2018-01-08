Появились фото ДТП в Арском районе с участием легковушки из ХМАО

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места столкновения «КАМАЗа» и «Шевроле» с номерами ХМАО, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла в селе Нижние Метески на 73-м километре трассы Казань – Малмыж.
В результате ДТП 43-летняя женщина-водитель легкового авто была доставлена в больницу в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом мозга, переломами ребер, травмой живота и множественными ушибами.
На месте аварии работали сотрудники ПСЧ №107, полицейские и медработники.