Воспитанники школы «Воскресение» дали рождественское представление в Нижнекамске

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). В нижнекамском храме Воскресения Христова воспитанники дали детское театрализованное представление в честь Рождества, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
После литургии дети школы «Воскресение» представили сказку «Рождественский колобок». В представлении была использована живая музыка, дети пели и читали стихи, звучали проникновенные мелодии.
С приветственным словом к собравшимся гостям обратился настоятель храма протоиерей Александр Колчерин. Он поблагодарил детей и их учителей за тот труд, который они проделали, готовясь к спектаклю.
После концерта все дети воскресной школы получили сладкие подарки.