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Воспитанники школы «Воскресение» дали рождественское представление в Нижнекамске

8 января 2018, 15:50 , Фото: http://e-nkama.ru

Воспитанники школы «Воскресение» дали рождественское представление в Нижнекамске После литургии дети школы «Воскресение» представили сказку «Рождественский колобок».
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). В нижнекамском храме Воскресения Христова воспитанники дали детское театрализованное представление в честь Рождества, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

После литургии дети школы «Воскресение» представили сказку «Рождественский колобок». В представлении была использована живая музыка, дети пели и читали стихи, звучали проникновенные мелодии.

С приветственным словом к собравшимся гостям обратился настоятель храма протоиерей Александр Колчерин. Он поблагодарил детей и их учителей за тот труд, который они проделали, готовясь к спектаклю.

После концерта все дети воскресной школы получили сладкие подарки.


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