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Наука и образование

В «Смене» расскажут теории о рождении пространства 14 млрд лет назад

8 января 2018, 14:42

Эдвард Мусаев выступит с лекцией на тему «Структура пространства-времени: от массы Планка до наших дней».
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). В Центре современной культуры «Смена» сегодня последний день программы новогодних каникул, которую завершает лекция физика Эдварда Мусаева на тему «Структура пространства-времени: от массы Планка до наших дней», сообщает пресс-служба центра.

Спикер ответит на вопросы, как в современной физике описываются пространство и время, какова их микроскопическая структура, что такое квантовая пена и могло ли пространство родиться само по себе.

Также Эдвард Мусаев затронет темы о том, каковы перспективы квантовой гравитации — теории, которая последовательно описывает свойства квантованного пространства-времени.

Участник встречи узнает о современных теориях, которые объясняют рождение пространства почти 14 миллиардов лет назад и описывают его свойства на самых разных масштабах — от планковской длины до десятков миллиардов световых лет.

Эдвард Мусаев — физик, научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий МФТИ и кафедры теории относительности и гравитации КФУ.

 


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