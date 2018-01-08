В Высокогорском районе очевидцы спасли соседа из горящей квартиры

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). В Высокогорском районе из горящей квартиры соседи спасли 51-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что возле железнодорожной станции Куркачи в квартире одноэтажного дома №21 по улице Молодежной случился пожар.

На место отправились пожарные из села Куркачинское, ПСЧ №113, а также аварийные службы и дознаватель ОНД.

Еще до появления пожарных расчетов соседи вывели из горящей квартиры жильца. Пожар распространился на три квадратных метра. Через 15 минут сотрудники МЧС объявили о его ликвидации.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за неосторожности при курении.