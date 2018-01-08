В «Смене» состоится открытая дискуссия «Можем ли мы изменить мир?»

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). В эту пятницу, 12 января, в Центре современной культуры «Смена» пройдет открытая дискуссия «Можем ли мы изменить мир?», сообщает пресс-служба центра.

На дискуссии речь пойдет о том, как решать социальные проблемы, рассчитывая в первую очередь на себя и других неравнодушных людей.

В дискуссии примут участие председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский и директор организации Аня Семенова.

Спикеры ответят на вопросы, каким образом каждый человек может внести свой вклад в решение социальных проблем и почему благотворительность должна быть системной. Как эффективнее помогать своему родному городу или району и стоит ли рассчитывать при этом на кого-то, кроме себя.

Спикеры расскажут реальные истории, с которыми им довелось столкнуться за время существования фонда «Нужна помощь».