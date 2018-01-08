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Семьи с детьми-инвалидами запретили выселять из общежитий и служебных жилищ

8 января 2018, 15:06

Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства могут быть выселены лишь при предоставлении других жилых помещений.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства не могут быть выселены из служебных жилищ и общежитий без предоставления других жилых помещений, сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Об этом свидетельствует Федеральный закон от 31 декабря 2017 года N 488-ФЗ «О внесении изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Закон не касается договоров социального найма, собственников жилья и лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.


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