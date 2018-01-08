Семьи с детьми-инвалидами запретили выселять из общежитий и служебных жилищ

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства не могут быть выселены из служебных жилищ и общежитий без предоставления других жилых помещений, сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка в РТ.
Об этом свидетельствует Федеральный закон от 31 декабря 2017 года N 488-ФЗ «О внесении изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации».
Закон не касается договоров социального найма, собственников жилья и лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.