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СМИ: Президент Франции подарит Си Цзиньпину коня

8 января 2018, 15:14

В качестве подарка Председателю КНР был выбран восьмилетний мерин по кличке Везувий.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита подарит Председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Le Parisien.

В качестве подарка был выбран восьмилетний мерин по кличке Везувий, которого доставили в Китай еще 4 января, отмечается в сообщении СМИ.

Планируется, что сегодня вечером Макрон вручит Си Цзиньпину фото коня, а также седло и саблю с гравировкой.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника и настольные светильники из нефрита.


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