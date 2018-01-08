В Набережных Челнах на Никольском храме-вагончике установили купол

(Набережные Челны, 8 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на Рождество на храме-вагончике, установленном на месте Никольского храма, разрушенного в 1973 году, появился купол, сообщили в благочинии Закамья.

Возведение храма в честь святителя Николая Чудотворца в Набережных Челнах началось в 1722 году. При советской власти храм был закрыт. В здании размещались типография, учебные классы и даже склад. С началом строительства Нижнекамской ГЭС церковь попала в зону затопления, и ее разрушили.

Более двух лет настоятель будущего Никольского храма иерей Александр Ворошилов и прихожане ждали выделения земли в поселке ГЭС. 5 декабря 2017 года на пересечении улиц Фрунзе и Гагарина появился временный вагончик и поклонный крест.

За прошедший месяц в приходе сделано немало, отмечают в храме. Верующие полностью перебрали вагончик, заменили кровлю, потолок, все стены. Оценить преобразования смогли все, кто пришел 7 января на рождественский молебен, после которого на вагон-храм водрузили православный купол.