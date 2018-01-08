Медведев поздравил с 80-летним юбилеем оперного певца Евгения Нестеренко

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кабмина.

Глава Правительства России отметил редкое вокальное дарование артиста.

«Один из величайших оперных певцов, Вы, благодаря редкому вокальному дарованию, драматическому таланту, артистичности, художественному вкусу создали множество ярких образов в Большом театре и на мировых оперных сценах», — говорится в поздравлении.

Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года в семье военного. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965 году – Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова.



Нестеренко нередко называют «вторым Шаляпиным». Он создал много ярких образов, среди которых триумфально встреченный в СССР и по всему миру Борис Годунов («Борис Годунов» М. Мусоргского). Нестеренко с равным успехом исполнял партии не только на родном языке, но и на итальянском, французском и венгерском языках.