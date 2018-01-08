За сутки с казанских улиц вывезли более одной тонны снега

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). За прошедшие сутки с казанских улиц была вывезена 1 тыс. 321 т снега, сообщается на портале мэрии Казани.

В уборке дорог участвовали 369 рабочих и использовались 456 единиц спецтехники.

На дорогах использовали 1 тыс. 799 тонн противогололедных материалов. Всего с начала декабря с улиц города вывезли более 209 тыс. тонн снега.

Сегодня в уборке улиц будут задействованы 416 дорожных рабочих и 301 единица спецтехники, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.