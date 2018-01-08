Все новости Татарстан Россия

Общество

За сутки с казанских улиц вывезли более одной тонны снега

8 января 2018, 14:14

Сегодня в уборке улиц будут задействованы 416 дорожных рабочих и 301 единица спецтехники.
В Казани на уборке снега заняты 900 единиц техники
Снег с казанских улиц вывезут ночью
Из Екатеринбурга вывезено около 50 тысяч тонн снега
За прошедшие сутки в Казани убрано более 5,5 тыс. тонн снега
Подрядные организации Татарстана своевременно взялись за уборку снега

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). За прошедшие сутки с казанских улиц была вывезена 1 тыс. 321 т снега, сообщается на портале мэрии Казани. 

В уборке дорог участвовали 369 рабочих и использовались 456 единиц спецтехники.

На дорогах использовали 1 тыс. 799 тонн противогололедных материалов. Всего с начала декабря с улиц города вывезли более 209 тыс. тонн снега.

Сегодня в уборке улиц будут задействованы 416 дорожных рабочих и 301 единица спецтехники, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter