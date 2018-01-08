Казань вошла в пятерку популярных городов на Рождество

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Казань вошла в первую пятерку популярных для рождественских путешествий городов, а без учета городов-курортов – в первую тройку. Об этом свидетельствуют данные популярного сервиса бронирования отелей.



По данным сервиса, туристы бронировали отели в первую декаду января в столице Татарстана в среднем на четыре ночи и тратили на проживание 4 тыс. рублей в сутки на семью. В Москве – на пять ночей (3,8 тыс. рублей в сутки), а в Санкт-Петербурге – на 4,5 ночи (4,7 тыс. рублей в сутки).



Десятка лидеров выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Ярославль, Калининград, Кисловодск, Вологда и Великий Новгород.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 6 по 8 января текущего года.