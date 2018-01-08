В казанских магазинах участились случаи «подлома» денег

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). На территории города на сегодняшний день зарегистрировано восемь случаев обмана продавцов путем «подлома» денег, сообщает пресс-служба полиции Казани.

В конце декабря в полицию стали обращаться представители магазинов и заведений быстрого питания, находящихся в различных ТЦ города. Общая сумма причиненного мошенниками ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Во всех случаях злоумышленники действовали по одному сценарию – они делали заказ на сумму не более 100 рублей и расплачивались пятитысячной купюрой. Затем у них якобы находились мелкие средства, они забирали купюру и принимались отвлекать продавца беседой, пока тот давал им сдачу с пяти тысяч, о которых успел забыть. Недостача выявлялась к концу рабочего дня.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».