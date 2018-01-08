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Лыжники РТ и Марий Эл приняли участие в гонке «Звездная» в Зеленодольске

8 января 2018, 13:56

Освещенная трасса на Маяке дает возможность проводить масштабные соревнования, а свет фонарей делает обстановку более загадочной и волшебной.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Вечерняя лыжная гонка «Звездная» на призы главы Зеленодольского района состоялась возле спортивного комплекса «Маяк» в Зеленодольске, пишет газета «Новости Зеленодольска».

Соревнования проводятся четвертый год подряд. Участниками гонки стали не только спортсмены из Зеленодольска, но и лыжники других городов Татарстана и Марий Эл. Цель гонки – дружба между республиками и выявление сильнейших участников.

Лыжников разделили на несколько групп: девушки и юноши до 18 лет, женщины и мужчины от 18 до 35 и женщины и мужчины от 35 и старше. В итоговом протоколе много победителей и призеров оказалось именно из Зеленодольска.

Уникальность этих соревнований заключается в том, что они проходят вечером. Освещенная трасса на Маяке дает возможность проводить масштабные соревнования, а свет фонарей делает обстановку более загадочной и волшебной.

Погодные условия – лед на трассе – также порадовали спортсменов. По их словам, лыжи катили очень быстро.

 


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