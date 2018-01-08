Российская армия получит на вооружение новейшую авиабомбу «Дрель»

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Новейшая авиабомба «Дрель» калибром 500 кг поступит на вооружение российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина.

Испытания бомбы, начавшиеся в 2016 году, идут в рамках программы Минобороны РФ, которое и является заказчиком, сказал Лепин. Завершатся испытания уже в этом году.

«Данное изделие планируется принять на вооружение», — отметил Лепин.

«Дрель» — это «новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами», сообщил глава «Техмаша».

Новая авиабомба может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. При этом самолет, вооруженный «Дрелью», может не входить в зону ПВО противника и избежать дополнительного риска. Кроме того, авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах, рассказал Лепин.

При отходе от носителя дальность поражения цели — более 30 км.