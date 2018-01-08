Гериатрическую медицинскую помощь включили в тарифы ОМС

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Гериатрическая медицинская помощь для пожилых пациентов включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет газета «Известия».



Пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования 8 января заявила, что оплата по этой клинико-статистической группе будет осуществляться в лечебных учреждениях, у которых имеется соответствующая лицензия по профилю «гериатрия».

Гериатрическая помощь — это помощь пожилым пациентам при старческих заболеваниях.



В ушедшем году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года, что явилось рекордом за всю историю измерений.