Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

Гериатрическую медицинскую помощь включили в тарифы ОМС

8 января 2018, 13:42

Гериатрическая помощь — это помощь пожилым пациентам при старческих заболеваниях.
В России могут вернуть «налог на тунеядство»
Около 1,3 тыс. операций по улучшению слуха проводится ежегодно в России
Глава Минздрава РТ объявил замечание главврачу поликлиники №7 Казани за нарушение закона об ОМС
Законопроект о бюджете Территориального фонда ОМС РТ принят в первом чтении
Государство оплатит лечение граждан в частных клиниках

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Гериатрическая медицинская помощь для пожилых пациентов включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет газета «Известия».

Пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования 8 января заявила, что оплата по этой клинико-статистической группе будет осуществляться в лечебных учреждениях, у которых имеется соответствующая лицензия по профилю «гериатрия».

Гериатрическая помощь — это помощь пожилым пациентам при старческих заболеваниях.

В ушедшем году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года, что явилось рекордом за всю историю измерений.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter