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Сегодня и завтра метель и сильный ветер накроют Татарстан

8 января 2018, 12:35 , Фото: Султан Исхаков

Сегодня и завтра метель и сильный ветер накроют Татарстан Ухудшение погодных условий прогнозируется сегодня с 18 часов вечера до 18 часов вечера 9 января.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня с 18 часов вечера до 18 часов вечера 9 января на территории республики вероятны метели, а также сильный северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность при движении и отказаться от дальних поездок, а пешеходам не рекомендуется прятаться от ветра у стен домов, а также избегать рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, деревьев и линий электропередачи.


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