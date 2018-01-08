Премьер Венгрии объявил беженцев «мусульманскими захватчиками» Европы

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал беженцев, прибывающих в Европу, «мусульманскими захватчиками» и заявил, что его страна не собирается в будущем принимать мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Welt.

Приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства, сказал Орбан.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — цитирует издание главу венгерского Правительства.

Орбан призвал лидеров ведущих европейских стран проявлять уважение к Венгрии. Многие из них обвиняют венгерские власти в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, но не хочет принимать беженцев, сказал он.

Выделение денег Венгрии из этой структуры не связано с вопросом беженцев, так как есть «справедливый баланс» — венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции, пояснил Орбан.

В конце 2017 года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.