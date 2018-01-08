Медведев запретил выжигать траву и разводить костры близ дорог

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Владельцы земельных участков теперь не имеют права выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами, а также обязаны регулярно убирать мусор и косить траву в целях противопожарной безопасности. Соответствующее постановление за подписью Председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

«Подписанным постановлением внесены изменения в правила, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках», — следует из публикации на сайте.

Также запрещено выращивать колосовые культуры и выжигать траву в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, указано в документе