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Сельское хозяйство

Медведев запретил выжигать траву и разводить костры близ дорог

8 января 2018, 11:26

Владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву в целях противопожарной безопасности.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Владельцы земельных участков теперь не имеют права выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами, а также обязаны регулярно убирать мусор и косить траву в целях противопожарной безопасности. Соответствующее постановление за подписью Председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

«Подписанным постановлением внесены изменения в правила, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках», — следует из публикации на сайте.

Также запрещено выращивать колосовые культуры и выжигать траву в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, указано в документе


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