Стали известны лауреаты «Золотого глобуса»

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм-драма», сообщает «Интерфакс».
75-я церемония вручения наград премии состоялась в Лос-Анджелесе 8 января.
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил также глобусы в номинациях «Лучший сценарий», «Роль второго плана», «Лучшая актриса в драматическом фильме». Их получили актеры Сэм Рокуэлл и Фрэнсис Макдорманд соответственно.
В основе сюжета история о том, как мать-одиночка борется с полицией родного города, считая, что те не работают над расследованием убийства ее дочери.
Актер Гэри Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в картине «Темные времена», признан лучшим актером в драматическом фильме.
Киноленту «Леди Берд» объявили лучшей в номинации «Комедия или мюзикл».
«Рассказ служанки» взял «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал», «Удивительная миссис Майзел» стала лучшим комедийным сериалом.