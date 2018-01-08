ЦРУ: Россия «десятки лет вмешивается» в выборы в США

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Россия и некоторые другие страны попытаются вмешаться в предстоящие в этом году выборы в конгресс США, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ЦРУ Майка Помпео, который дал интервью телеканалу CBS.

Россия «десятки лет вмешивается» в избирательный процесс в США, сказал Помпео.

«Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию», — заявил он.

ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018-м были «безопасными и демократичными», отметил Помпео.

«Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов», — добавил глава спецслужбы.

В 2018 году пройдет очередная избирательная кампания в конгресс США, когда переизберут всю палату представителей и часть сената. Вместе с тем состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.