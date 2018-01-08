США обвинили Россию во «вмешательстве» в мексиканские выборы

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Помощник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что ему известны признаки «вмешательства» России в предстоящие выборы Президента в Мексике. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на The Hill.

«Что касается России, нас все больше беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, а также применение в них киберинструментов», — сказал Макмастер.

Россия участвует в кампании по дезинформации избирателей в Мексике, заявил он.

Помощник американского Президента указал в качестве примера «российского вмешательства» референдум о независимости Каталонии, который прошел в октябре 2017 года.

В ноябре 2017 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что данные о «российском вмешательстве» в предстоящие выборы в Мексике являются спекуляцией.