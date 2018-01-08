Полиция Казани ищет водителей, из-за которых два пешехода получили травмы

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Полиция ищет очевидцев ДТП, в которых пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
Так накануне ночью «Лада Приора» напротив дома №5 по улице Усманова сбила 27-летнего мужчину. Водитель авто покинул место ДТП, а пешеход получил ушибы бедра.
Тем же днем напротив дома №15а по улице Шарифа Камала на дороге был сбит 24-летний парень, пересекавший дорогу в неположенном месте. Молодой человек получил ушиб стопы, а водитель автомобиля скрылся.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.