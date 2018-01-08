(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Ильсур Хадиуллин назначен на должность первого заместителя министра образования и науки РТ постановлением Кабинета Министров РТ от 29 декабря 2017 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Ильсур Гараевич Хадиуллин родился 18 октября 1964 года.

В 1989 г. окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности — учитель биологии и химии. Кандидат педагогических наук, доцент.

Работа в прошлом:

1993 —1994 — директор школы № 71;

1994 — 1997 — директор гимназии № 155;

1997 — 2002 — заместитель, первый заместитель министра образования РТ;

2002 — 2004 — первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар;

2004 — 2007 — ректор Института развития образования РТ;

12.02.2007 — 12.2017 — начальник Управления образования исполкома г. Казани.

В 2002 г. награжден нагрудными знаками «Почетный работник образования РФ»; в 2006 г. – «За заслуги в образовании»; в 2010 г. — почетным званием «Заслуженный учитель РТ».