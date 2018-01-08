Все новости Татарстан Россия

Спорт

Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастера» победил на кольцевом этапе «Дакар-2018» в Писко

8 января 2018, 09:26 , Фото: facebook.com/KamazMasterTeam

Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастера» победил на кольцевом этапе «Дакар-2018» в Писко Штурман-победитель оценил сложность пути по 10-балльной шкале «на семерочку».
Второй этап ралли «Дакар-2016» сокращен из-за плохой погоды
Сегодня стартует «Дакар-2009»
Команда «КАМАЗ-Мастер» выиграла ралли «Тихий Дон»
«КАМАЗы» вышли в лидеры марафона «Transorientale»
"КАМАЗ-Мастер" планирует участвовать в мировых ралли 2008 года

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). На втором этапе гонки «Дакар-2018» в Писко победил экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер», сообщила команда на своей странице в Facebook.

Фото Спортивная команда

Гонка второго дня представляла собой 267-километровый кольцевой этап, на 90 процентов состоявший из внедорожной секции. Рельефные дюны с песком, который особенно рыхлый в этот жаркий сезон, представляли собой серьезную преграду на пути экипажей к финишу. 

Фото Спортивная команда

Николаев оценил сложность этого пути по 10-балльной шкале «на семерочку». 

В 6 утра был дан старт в категории АВТО, после чего стартовали мотоциклисты и квадроциклисты. На момент старта грузовиков спортивный трек был уже вдоль и поперек изъезжен, что представляло сложность для штурманов. 

Фото Спортивная команда

Другим камазовским пилотам в этой гонке повезло меньше. Так, экипаж Айрата Мардеева «лег на бок» в дюнах на 68-м километре трассы. Также застревали в песках Мартин Ван Ден Бринк (РЕНО) и Сергей Вязович (МАЗ). У Артура Ардвичуса (ИВЕКО) были проблемы с подкачкой колес, он также потерял драгоценные секунды, застряв в неудобном месте.

Фото Спортивная команда


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter