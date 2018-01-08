Эксперты предрекли компании Apple капитализацию в триллион долларов

(Казань, «Татар-информ», 8 января). Эксперты предрекли корпорации Apple капитализацию в один триллион долларов, пишет газета Daily.

Компания может стать первой в мире корпорацией, которая достигнет такого рекорда. На данный момент общая стоимость корпорации составляет 898,50 млрд долл., а ее акции стоят 175 долл. за штуку.

В наступившем году специалисты компании представят новые смартфоны iPhone, а также беспроводную зарядку и беспроводные наушники AirPods. Также началась отгрузка «умной» колонки HomePod, которая должна была появиться в продаже в конце прошлого года.