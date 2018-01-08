Критики США выбрали лучший фильм 2017 года

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Кинолента «Леди Берд» признана лучшим фильмом 2017 года. Свой выбор озвучило Национальное общество кинокритиков США, пишет газета «Известия».
Режиссер фильма Грета Гервиг, для которой работа стала дебютом, получила заслуженную награду. Критики также отметили ее в категориях «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий».
Лучшей актрисой стала Салли Хокинс за роль в «Форме воды». Дэниел Калуя, сыгравший в ленте «Прочь», стал лучшим актером.
Лори Меткалф («Леди Берд») и Уиллем Дефо («Проект «Флорида») стали лучшими актерами второго плана.