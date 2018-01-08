Звезда «Игры престолов» устроил дебош в баре

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Исполнителя роли Джона Сноу в эпической саге «Игра престолов» – актера Кита Харингтона выгнали из бара в Нью-Йорке в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ.



Инцидент случился в бильярдном баре. 31-летний актер был настолько пьян, что не мог удержаться на ногах и стал хватать кии других игроков. Его попросили вежливо выйти на улицу.

Харингтон внял просьбе, но позже опять вернулся в бар Barfly, где произошел этот случай. Тогда охране пришлось выпроваживать разбушевавшегося актера в принудительном порядке.

Зарубежный источник опубликовал фрагмент, снятый очевидцами на смартфон.

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