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Звезда «Игры престолов» устроил дебош в баре

8 января 2018, 00:08

Зарубежный источник опубликовал фрагмент, снятый очевидцами на смартфон.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Исполнителя роли Джона Сноу в эпической саге «Игра престолов» – актера Кита Харингтона выгнали из бара в Нью-Йорке в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ.

Инцидент случился в бильярдном баре. 31-летний актер был настолько пьян, что не мог удержаться на ногах и стал хватать кии других игроков. Его попросили вежливо выйти на улицу.

Харингтон внял просьбе, но позже опять вернулся в бар Barfly, где произошел этот случай. Тогда охране пришлось выпроваживать разбушевавшегося актера в принудительном порядке.

Зарубежный источник опубликовал фрагмент, снятый очевидцами на смартфон.

Ранее телеканал HBO анонсировал дату выхода «Игры престолов».


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