В Бугульме выбрали самого креативного снеговика

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). На территории парка на улице Красноармейской в Бугульме прошел самый зимний конкурс «Веселый снеговик», пишет «Бугульминская газета».
В лепке лучшего друга зимнего волшебника приняли участие люди всех возрастов. Многие пришли с готовым реквизитом – арсеналом для создания креативного образа снеговика.
Также большой популярностью среди бугульминцев пользовалась лыжная база, где соревновались в гонке и подготовленные спортсмены, и обычные жители. Во время лыжного спринта «Вечерняя Бугульма» каждый выбрал себе трассу по своим возможностям.