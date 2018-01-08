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Общество

В Бугульме выбрали самого креативного снеговика

8 января 2018, 08:20

В Бугульме выбрали самого креативного снеговика В лепке лучшего друга зимнего волшебника приняли участие люди всех возрастов.

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). На территории парка на улице Красноармейской в Бугульме прошел самый зимний конкурс «Веселый снеговик», пишет «Бугульминская газета».

В лепке лучшего друга зимнего волшебника приняли участие люди всех возрастов. Многие пришли с готовым реквизитом – арсеналом для создания креативного образа снеговика.

Также большой популярностью среди бугульминцев пользовалась лыжная база, где соревновались в гонке и подготовленные спортсмены, и обычные жители. Во время лыжного спринта «Вечерняя Бугульма» каждый выбрал себе трассу по своим возможностям. 

 


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