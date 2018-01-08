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Hi-Tech

На помощь GPS придет «квантовое» радио

8 января 2018, 03:04

С помощью квантовых сенсоров можно пересылать аудио- и видеоинформацию под водой.

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Ученые Национального института стандартов и технологий США (NIST) предложили использовать «квантовое радио» там, где могут не справляться мобильные сети или GPS — в городских джунглях, под водой или под землей, сообщает «Хайтек». 

Исследователи NIST работают в области низкочастотных (ОНЧ) магнитных сигналов с цифровой модуляцией, которые могут проникать сквозь стены зданий, толщу воды и почвы дальше, чем обычные электромагнитные сигналы с более высокими частотами. 

Квантовые сенсоры обладают большей чувствительностью к магнитным полям, что расширяет зону приема сигнала и ширину канала до возможностей сотового телефона. 

В результате под водой или в другой труднопроходимой для обычных электромагнитных волн местности можно будет беспрепятственно пересылать аудио- и видеоинформацию, сказал руководитель проекта Дейв Хоув.


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