Microsoft собирается расшифровать иммунную систему человека

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Microsoft и стартап Adaptive Biotechnologies составят подробную «карту» иммунной системы человека, которая поможет считывать любые патологические изменения в организме, сообщает «Хайтек» со ссылкой на официальный блог Microsoft.

Для этого компании будут использовать последние разработки в области секвенирования генома, машинного интеллекта и биотехнологий. Расшифровка иммунной системы поможет медикам ставить диагнозы с максимальной точностью, предполагают ученые.

Компании надеются создать универсальный анализ крови, который поможет выявить на ранних стадиях все патологии, включая аутоиммунные заболевания, рак и различные инфекции. Тест не только диагностирует болезни, но и позволит узнать, как организм человека реагирует на патогены и медикаменты.