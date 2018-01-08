Израиль запретит торговать акциями криптовалютных компаний

(Казань, 8 января, «Татар-информ» ). Совет Управления по ценным бумагам Израиля (ISA) собирается запретить торговать акциями криптовалютных компаний на Тель-Авивской фондовой бирже, сообщает «Хайтек».

Ограничение затронет предприятия, которые специализируется на майнинге, владеют криптовалютами или инвестируют в них. Исключение составят компании, которые имеют собственный капитал более 100 млн шекелей (29 млн долларов) и аудированную финансовую отчетность.

Окончательное решение пока не принято, так как регулятор ожидает оценки со стороны общественности.

Если запрет введут, то акции криптовалютных компаний не будут котироваться на Тель-Авивской бирже, которую контролирует ISA.

Акции таких компаний, которые уже размещены на Тель-Авивской бирже, будут исключены из ее реестра.