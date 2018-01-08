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За последние 3 года в Татарстане отремонтировали 1,3 тыс. улиц за счет местного бюджета

8 января 2018, 09:12

За последние 3 года в Татарстане отремонтировали 1,3 тыс. улиц за счет местного бюджета Инвестиции на ремонт дорог в РТ за 2014 — 2017 годы составили около 3 млрд рублей.
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(Казань, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). За 2014 – 2017 годы в Республике Татарстан отремонтировали 630 км дорожных покрытий на 1,3 тыс. улицах. На эти цели было выделено около 3 млрд рублей из муниципального дорожного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Только в 2017 году в республике в нормативное состояние привели более 150 км дорог на сумму около 800 млн рублей. 

В следующем году ремонт дорожных покрытий запланирован еще на 300 улицах общей протяженностью более 150 км. Планируемые расходы составляют около 870 млн рублей. 

 


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