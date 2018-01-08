Apple намерена менять батареи iPhone с двукратной скидкой

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). На протяжении всего 2018 года компания Apple будет менять аккумуляторы iPhone с двукратной скидкой. Так, производитель «яблочных» смартфонов решил извиниться перед пользователями после скандала с замедлением старых устройств, сообщает «Хайтек».

В льготную программу замены батарей попали смартфоны iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE. Их владельцы на протяжении всего года смогут заменить изношенные аккумуляторы устройств за 29 долларов. Ранее цена процедуры составляла 79 долларов. Скидка снижает ее стоимость более чем в 2 раза, сообщается на портале.

Льготная программа — вынужденная мера для Apple, отмечают эксперты отрасли. Ранее компания стала объектом критики со стороны своих покупателей. Один из них доказал, что Apple специально замедляет работу своих старых смартфонов. Позже фирма официально признала этот факт.

В компании уточнили, что замедляют старые девайсы для более стабильной работы смартфонов с изношенными аккумуляторами. Это помогает избежать внезапных отключений таких устройств, заверили в Apple. Тем не менее, американские суды уже начали регистрировать иски от недовольных покупателей.

Чтобы избежать дальнейших проблем компания анонсировала льготную программу замены аккумуляторов iPhone, а также пообещала выпустить специальное обновление операционной системы. Оно будет сообщать пользователям степень износа батареи смартфона.