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Экономика и финансы

В России предлагают упорядочить систему регистрации микродолей в жилищном строительстве

8 января 2018, 01:00

Законопроектом предлагается установить минимальный размер доли муниципалитетам.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). В России предлагают упорядочить регистрацию минимальных долей в жилых квартирах. Со специальным законопроектом выступили депутаты комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ, пишет Российская газета.

Микродоли в квартирах приобретают для того, чтобы получить официальную регистрацию. Такая возможность дает ряд социальных гарантий и возможность претендовать на новое жилье при расселении квартиры.

«Есть у нас такие любители, которые дробят квартиры по квадратному метру и прописывают людей», — цитирует Российская газета одного из авторов законопроекта, председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

Предлагается запретить создавать новую долю, если после ее продажи на каждого жильца в квартире придется менее учетной нормы, которую устанавливают местные власти, следует из законопроекта.

Сегодня, по словам соавтора проекта, депутата Павла Качкаева, нет никаких ограничений по площади доли. Можно продать и 20 сантиметров, отметил он.


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