Юргенс: Пленум ВС РФ по ОСАГО ограничит возможности использования автоюристами мошеннических схем

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Пленум Верховного Суда России принял постановление «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности». Документ позволит ограничить возможности автоюристов использования мошеннических схем, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

Теперь в заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также указать о другом известном ему на момент подачи заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного имущества, который подлежит возмещению.

«Это очень важное положение. Зачастую потерпевший не направлял в своем заявлении такие требования, но „вспоминал“ о них в претензии или при подаче иска», — пояснил президент РСА.