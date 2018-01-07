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Первые очки дополненной реальности с виртуальной помощницей презентуют в Лас-Вегасе

7 января 2018, 23:26

Первое время новинка будет предназначена для просьюмеров — профессионалов-потребителей.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Первые очки дополненной реальности с виртуальной помощницей Alexa презентуют на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе на следующей неделе, сообщает «Хайтек».

Пользователь очков сможет задавать виртуальной помощнице вопросы и получать ответы не только в аудио-, но и в визуальной форме. Например, можно будет попросить Alexa показать на дисплее очков результаты спортивных матчей или карту местности.

Первое время новинка будет предназначена для просьюмеров — профессионалов-потребителей, к которым производитель относит игроков в гольф и корпоративных клиентов.


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