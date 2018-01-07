В парке Бугульмы дети прошли квест-игру «В поисках подарка Деда Мороза»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В парке культуры и отдыха на улице Ленина в Бугульме прошла квест-игра для детей «В поисках подарка Деда Мороза», пишет «Бугульминская газета».



Участникам предстояло выполнить несколько заданий, чтобы помочь Деду Морозу спасти Новый год. У команд были равные шансы, и победа зависела от быстроты реакции и сообразительности игроков.



Выполнив все задания и преодолев все препятствия, дети водили хоровод вокруг елки и фотографировались со сказочными героями. Дед Мороз вручил спасателям диплом и сладкие подарки.

7 января в парке состоялся рождественский праздник: здесь прошел фестиваль колядок, народные гуляния, концертные выступления творческих коллективов, выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства, конкурсы.