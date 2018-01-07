Стали известны сроки появления в России «летающего автомобиля»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Первый «летающий автомобиль» в России появится к 2021 году, заявил «Интерфаксу» директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Юрий Баженов.

В данный момент именно эта компания разрабатывает проект.

«Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата будут завершены примерно к 2020−2021 годам», — цитирует агентство Баженова.

Полезная нагрузка разрабатываемого летательного аппарата может составить около 500 кг, сказал Баженов. Но самолет должен быть оснащен возможностью и ручного пилотирования, и беспилотного управления с наземного пункта, добавил он.

На разработку автомобиля вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок ФПИ выделил 3 млн рублей.