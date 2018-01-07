В Нурлате состоялись «Рождественские встречи»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Сегодня в Нурлате на центральной площади возле городской елки прошли рождественские гуляния, пишет местная газета «Дружба».

Заместитель главы района Флюра Ногуманова поздравила горожан с Рождеством, пожелав всем радости в сердцах, мира в домах и душевного спокойствия.

Для взрослых и детей было показано театрализованное представление «Рождественские встречи». Также со своими номерами выступили детская студия «Конферанс», мастера сцены района, артист чувашской эстрады Алексей Алексеев.

Все желающие могли поводить хоровод вместе с «ряжеными», потанцевать под задорные мелодии и песни, прокатиться с горки и купить сувениры.