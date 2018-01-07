«Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» и упустил лидерство в чемпионате России

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболисты казанского «Зенита» в гостях уступили «Белогорью» из Белгорода — центральный матч 17-го тура чемпионата России завершился поражением команды из столицы Татарстана со счетом 2:3. Эта победа позволила «Белогорью» обойти Казань в турнирной таблице и выйти на чистое первое место в чемпионате России.

Обе команды этой игрой открывали для себя 2018 год, поэтому и те, и другие наверняка хотели стартовать с победы. Казань и Белгород в последние годы привычно являются лидерами российского волейбола: перед этой очной встречей «Зенит» и «Белогорье» возглавляли турнирную таблицу чемпионата с одинаковым количеством побед — по 15. Впрочем, казанцы за счет меньшего количества побед на тайм-брейке имели на одно очко больше и, как следствие, первую позицию в таблице.

Белгородцы свое единственное поражение в этом сезоне в чемпионате потерпели как раз в столице Татарстана: 27 сентября Сергей Тетюхин и компания уступили подопечным Владимира Алекно в трех партиях. Именно после этой неудачи стартовала победная серия Белгорода, которая к домашней игре с «Зенитом» насчитывала 12 матчей. Казанцы в этом чемпионате уже распрощались с невероятной победной серией, которая длилась два года — 22 ноября они в гостях проиграли питерским «одноклубникам» со счетом 1:3. Опыт питерского «Зенита» показал, что Казань можно брать лишь безукоризненной игрой и минимальным количеством ошибок. Белгородцам с учетом их состава это вполне по силам, поэтому их домашний матч против команды Алекно вполне можно было считать центральной игрой второго круга чемпионата.

Составы обеих команд — высший уровень: на двоих «Белогорье» и казанский «Зенит» имеют в своем распоряжении шесть олимпийских чемпионов. Оба связующих олимпийской сборной России образца 2012 года выступают в этих командах — Александр Бутько защищает цвета «Зенита», а Сергей Гранкин дирижирует атаками белгородцев. Эта дуэль перед матчем выглядела очень «вкусной» для любителей волейбола, тем более, что и Бутько, и Гранкин вышли в стартовых шестерках своих команд. Вместе со своим капитаном Владимир Алекно отрядил на площадку диагонального Максима Михайлова, блокирующих Артема Вольвича и Алексея Самойленко, доигровщиков Вильфредо Леона и Мэтью Андерсона, либеро Алексея Вербова. У Белгорода компанию Гранкину составили блокирующие Николай Николов и Дмитрий Мусэрский, диагональный Константин Бакун, доигровщики Сергей Тетюхин и Ян Ерещенко, а также либеро Алексей Обмочаев.

На старте этого матча отлично проявил себя тот, от кого этого, наверное, ждали меньше всего: молодой Ерещенко сначала дважды успешно атаковал, после чего отправился на подачу и помог своей команде сделать два брейка подряд. Успешные действия доигровщика принесли «Белогорью» три очка преимущества (4:1). Хозяева сделали ставку на мощную подачу — помимо Ерещенко очень остро подавали и Бакун, и Тетюхин. Обоих очень скоро казанцы накрыли блоком: на первых минутах матча именно этот элемент у «Зенита» работал безотказно. Именно блок впервые вывел гостей вперед в счете: дважды подряд подопечные Алекно зачехлили Тетюхина, заработав тем самым два очка преимущества (12:14). Приумножил его Леон, пушечной силовой подачей выбив принимающих соперника. Добыв себе два — три очка отрыва, казанцы вцепились в него мертвой хваткой — сохранить преимущество однажды помог даже видеопросмотр, предусмотрительно взятый Владимиром Алекно. Точку в сете поставила ошибка Бакуна в атаке, после которой белгородцы долго спорили с главным арбитром на предмет касания блока. Судья этого касания не видел и отправил команды готовиться ко второй партии.

После паузы у Белгорода активнее в игру включился Бакун: в дебютном сете диагональный показал всего 14 процентов реализации атак, что для него является крайне низким результатом. Куда продуктивнее был Ерещенко — доигровщик реализовал 5 атак из 5 в первом сете, а остановить его блоком казанцы смогли лишь во второй партии. В атаке у «Зенита» Бутько стал больше задействовать Андерсона: американский легионер был надежен и забивал самые непростые мячи. Андерсон, кстати, решил сменить имидж — волейболист избавился от бороды, оставив лишь забавные усы. Во многом именно игра усатого американца в первой части второго сета принесла Казани небольшое преимущество (9:11). Другой легионер «Зенита» Леон немного поплыл — кубинца пару раз прикрыли блоком, после чего он еще и ошибся на подаче. Отрыв гостей вскоре пал смертью храбрых, превратившись в +3 для Белгорода: именно с таким багажом хозяева отправились на второй технический перерыв. К концовке сета Тетюхин и компания подошли с комфортным преимуществом (20:16), но казанские великаны были против — сначала Леон от души вложился в атаке, затем два эйса подряд оформил Михайлов. Правда самый финиш партии казанцы все же провалили: появившийся у «Белогорья» на подачу Максим Жигалов буквально затерроризировал принимающих гостей и практически в одиночку сравнял счет по сетам.

Проигранная партия чуть задергала казанских волейболистов — у них начались проблемы в приеме, которых раньше не наблюдалось, от этого стала страдать игра в атаке: накрыли блоком Михайлова, в очередной раз ошибся Леон. Плюс ко всему непривычно много «зенитовцы» стали ошибаться на подаче, причем, серийно — Самойленко, Леон, Вольвич, Бутько. Несмотря на лидерство Белгорода по ходу сета, кто-то из местных болельщиков настойчиво требовал убрать с площадки Бакуна. Диагональный «Белогорья» ответит на подобные выкрики набранным очком, отправив команды на второй технический перерыв (16:13). Сразу после паузы дважды хитро подал Гранкин — первая подача стала чистым эйсом, а вторая заставила результативно ошибиться Бутько. Казанцы уступали сразу пять очков, и тут как по заказу на подаче оказался Михайлов: он регулярно усложняет прием сопернику и приносит своей команде пользу этим элементом. В этот раз не срослось — диагональный «Зенита» отправил мяч в аут, а затем результативно ошибся после подачи злого гения для Казани в этом матче Жигалова.

Алекно взял перерыв под подачу Жигалова, но результата он не принес — после тайм-аута диагональный «Белогорья» схитрил и подал укороченную. К такому казанские принимающие готовы не были, поэтому на табло после этого набранного очка красовались ужасающие для Казани цифры: 21:14 в пользу Белгорода. В такой ситуации главный тренер «Зенита» сделал сразу пять замен дабы лидеры получили возможность отдохнуть перед решающим четвертым сетом. В третьей партии уже все было давно ясно — де-юре победу хозяевам принесла атака Романа Данилова.

Похоже, в перерыве между счетами Владимир явленно нашел для своих подопечных нужные слова и нужный тон — четвертый сет казанские парни начали максимально собранно и заряженно. Оно и понятно: в случае поражения в партии «Зенит» упустил бы не только матч, но и первую строчку в чемпионате страны. Хозяева к такому были полностью готовы, поэтому на площадке вновь царил упорный волейбол — на первый технический перерыв белгородцы ушли лишь при минимальном преимуществе. Две ошибки в атаке допустил Андерсон, который тут же уступил свое место на площадке Максиму Пантелеймоненко. Эта замена добавила надежности и в приеме, и в атаке. Кроме того, у Казани по-настоящему включился Леон — кубинец получал сложные передачи и практически все преобразовывал в набранные для своей команды очки. Также доигровщик в очередной раз проявил себя на подаче: после эйса Леона многие поначалу даже не поняли, куда попал мяч.

В середине партии «Зенит» лидировал с отрывом в два очка (14:16), и вскоре казанцам удалось еще более упрочить своё преимущество на подаче Пантелеймоненко. Окончательно все решила ошибка Николова на подаче, после которой отрыв «Зенита» достиг пяти очков (18:23). Последний аргументом Белгорода в этом сете стала подача Жигалова — ему, впрочем, казанцы не дали разгуляться и максимально перевели игру на тай-брейк. В укороченном сете хозяева со старта поперли вперед: Гранкин использовал только стопроцентные варианты для атаки и безупречно распоряжался мячом. Такая рачительность принесла свои плоды — белгородцы заполучили преимущество в четыре очка (8:4). В такой ситуации непростительно ошибся Михайлов, и Алекно тут же нажал «тревожную кнопку» с просьбой о тайм-ауте. Казанцы не бросили бороться, и диагональный «Зенита» вскоре исправил свою ошибку, реализовав пару сложных мячей. В решающий момент Алекно сделал «ход конем», выпустив на подачу второго диагонального Никиту Алексеева. Тот со своей ролью вполне справился и максимально затруднил сопернику прием, заставив белгородцев атаковать в неудобной ситуации. Здесь на авансцену вышел главный арбитр — судья углядел у гостей касание блока и поставил «Зенит» практически на грань поражения. Даже здесь казанцы рук не опустили: блоком был остановлен Бакун, и подопечные Алекно вплотную приблизились в счёте к сопернику (12:13). На большее гостей не хватило — точные атаки Мусэрского и Бакуна принесли «Белогорью» победу.

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги сезона 2017/2018. 17-й тур.

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» — 3:2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12).