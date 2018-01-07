Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать крейсер «Украина»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Официальный Киев не собирается продавать ракетный крейсер «Украина», чтобы погасить задолженность перед рабочими Николаевского государственного судостроительного комбината, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя профсоюзного комитета предприятия Николая Головченко.

«В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 млн гривен (более двух млн долларов). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 млн гривен (свыше 1,7 млн долларов). Некоторым людям должны по 200 тыс. гривен (чуть более семи тыс. долларов). Это пенсионеры, они боятся, что, если уволятся, о них сразу же забудут», — сказал глава профсоюза.

Денег, которые получили бы от сделки, могло бы хватить, чтобы погасить задолженности перед сотрудниками, отметил Головченко.

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина». С крейсера собираются снять вооружение и «продать то, что останется», сказал заместитель председателя Николаевской областной администрации Вячеслав Бонь.

Строительство крейсера началось в 1984 году. В 1993 году судно вывели из состава ВМФ России и передали ВМС Украины. В 1996 году проект заморозили.