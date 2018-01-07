Все новости Татарстан Россия

Политика

Кадыров призвал Европу выступить с Россией против «вероломства США»

7 января 2018, 21:10

Власти США дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок, сказал глава Чечни.
Кадыров призвал россиян отказаться от Нового года в Европе
Кадыров заявил о готовности уйти со своего поста и охранять мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме
Рамзан Кадыров прооперирован в Грозном
Студентов с плохим поведением будем возвращать в Чечню – Рамзан Кадыров
Кредиты в США становятся недоступными

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Вашингтону необходимы горячие точки в России, чтобы «все полыхало в огне». Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Власти США наносят удары по трем фронтам: поддержка оппозиции в Сирии, признание Иерусалима столицей Израиля и разжигание гражданской войны в Иране, считает Кадыров. 

Штаты вели «разрушительную политику по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии», отметил он.

Власти США дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок, сказал глава Чечни.

Президент России Владимир Путин всегда высказывался против однополярного мира, напомнил Кадыров.

«Наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на Земле. Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские», — отметил он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter