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Культура

Нурлатский Дом дружбы народов приглашает на новую художественную выставку

7 января 2018, 22:24

На выставке представлено свыше 50 картин Валериана Киргизина.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В Нурлатском Доме дружбы народов открылась персональная выставка уроженца Нурлатского района, члена Союза художников Татарстана Валериана Киргизина «В ладу с совестью и природой», пишет местная газета «Дружба».

На выставке представлено свыше 50 картин, которые автор лично представил первым посетителям.

Валериан Киргизин — это художник, сумевший не разменять свой талант по мелочам, и человек, сохранивший способность быть учеником — у жизни, природы, окружающих людей, было отмечено на церемонии открытия. Он поборол страшную болезнь, перенес несколько сложных операций, но сохранил стремление дарить людям радость и красоту. 

Художник родился 5 октября 1949 года в поселке имени 3-го Съезда, который входит в состав Андреевского сельского поселения. Долгие годы он преподавал живопись в Куйбышевской (сегодня это город Болгар) школе искусств.


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