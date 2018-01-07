В Нацмузее Татарстана в очередной раз одолели Наполеона

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальном музее Татарстана показали реконструкцию последнего боя Отечественной войны 1812 года. Театрализованное сражение стало заключительной частью традиционных «Рождественский забав», которые ежегодно проходят в музее 7 января.

Во дворе музея в рождественский день казанцы собирались семьями. Было много детей разного возраста, звучала и иностранная речь. Всего зрителей набралось не менее пары сотен. Ровно в два часа дня во дворе появился строй французских солдат. Это были вольтижеры, легкие пехотинцы. Их роль выполняли участники военно-исторического клуба «Витязь» при Нацмузее РТ. Причем некоторые актеры настолько вошли в роль, общаясь со зрителями, в основном с детьми, что предлагали игрушечные «денежки» со словами: «Ти видель рюсский партизан? Скажи, где партизан?»

Общее настроение было приподнятым. По сравнению с праздничной ночью значительно потеплело, пошел мягкий снег. Отовсюду слышались смех и подбадривающие солдат и зрителей возгласы. Наконец вышел второй строй русских егерей, пехотинцев из клуба «Авангард», а также войско казанских ополченцев.

Как рассказал руководитель клуба «Витязь», заведующий отделом научно-исторической реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров, предваряя сражение, сегодня будет разыгран последний бой Отечественной войны 12-го года, прошедшей 7 января на границе с Пруссией. Тогда реальные участники боевых действий еще не знали, что император российский Александр I Освободитель уже подписал манифест «Об окончательном изгнании неприятеля из пределов России». По сценарию воины казанского ополчения шли на соединение с регулярными войсками, но были встречены отрядом вольтижеров.

«Каким будет исход сегодняшнего сражения — никому неизвестно, даже нам. Но большая просьба к зрителям: не пускайте детей на подмогу русским солдатам!» – предупредил Владислав Хабаров.

Действие было действительно захватывающим. В течение получаса двор музея был превращен в поле битвы с громкими выстрелами и боевыми возгласами, зычными командами, смехом и комментариями зрителей: «Русские не сдаются!», «Помогите товарищу!», «Vive la France!»

Разумеется, егеря и ополченцы одержали победу. После зачитывания Манифеста все участники, неожиданно для зрителей, бросились выполнять последнюю команду офицера: «Снежки слепить!» В этом снежном бою победили, конечно, дети, метко брошенными снежками погнавшие свои и вражеские войска через весь музейный двор.

После окончания представления Владислав Хабаров рассказал корреспонденту «Татар-информ», что в этом году бой был более зрелищным, прошел веселее при большем количестве зрителей. Однако сценарии этого импровизированного сражения каждый год немного меняются. На вопрос: «Нет ли в клубе своей кавалерист-девицы» он ответил достаточно сурово: «У нас вообще нет кавалерии. Кроме того, я негативно отношусь к тому, чтобы женщина играла роль солдата. Женщина должна играть роль только женщины».

Также он сказал, что стать участником военно-исторического клуба достаточно легко: «Просто приходите и присоединяйтесь».

