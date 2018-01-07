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Клинцевич: Заявления об оккупации Украины СССР адресованы молодежи

7 января 2018, 19:42

Люди старшего поколения помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России, считает Франц Клинцевич.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Заявления об оккупации Украины Советским Союзом рассчитаны на молодежь, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

«Украина продолжает копировать худшие советские образцы... утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать „оккупацией“, Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодежь. Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Заявления по поводу закрепления законом правопреемственности сегодняшней Украины и Украинской Народной Республики (УНР) «вообще не поддается осмыслению», считает сенатор.

«Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе „оккупация“», — заметил он.


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