В Госдуме предложили передать России часть Украины после слов об «оккупации»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Украине стоит отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других территорий, которые она получила в советское время, если считает «оккупацией» период нахождения в составе Советского Союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — сказал Калашников.

В пятницу директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киев должен вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией».