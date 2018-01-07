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Пострадавший от взрыва в Стокгольме скончался в больнице

7 января 2018, 18:44

Стражи порядка пока не сообщают о причине взрыва.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Мужчина, пострадавший от взрыва в Стокгольме, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

Мужчина поднял пакет, который лежал на земле, и тот сдетонировал у него в руках. Также пострадала 45-летняя женщина рядом с ним.

Стражи порядка пока не сообщают о причине взрыва. Пострадавшие стали случайными жертвами, отмечают полицейские.

«Пока ничто не говорит о том, что это было направлено против них», — сказал представитель стокгольмской полиции Свен-Эрик Ульссон в интервью телеканалу SVT.


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