(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Мужчина, пострадавший от взрыва в Стокгольме, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.
Мужчина поднял пакет, который лежал на земле, и тот сдетонировал у него в руках. Также пострадала 45-летняя женщина рядом с ним.
Стражи порядка пока не сообщают о причине взрыва. Пострадавшие стали случайными жертвами, отмечают полицейские.
«Пока ничто не говорит о том, что это было направлено против них», — сказал представитель стокгольмской полиции Свен-Эрик Ульссон в интервью телеканалу SVT.