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Общество

Twitter не будет блокировать аккаунты «мировых лидеров»

7 января 2018, 21:28

Удаление спорных сообщений мировых лидеров скроет от людей важную информацию, отметили представители социальной сети.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Twitter не станет блокировать учетные записи «мировых лидеров», чтобы сохранить доступ к информации, пишет «Лента.ру» со ссылкой на официальное заявление в блоге социальной сети. 

«Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать... Мы работаем над тем, чтобы сделать Twitter лучшим местом для свободного обсуждения всего, что имеет значение. Мы считаем, что это лучший способ помочь нашему обществу добиться прогресса», — следует из сообщения.

Заявление было сделано после того, как ряд пользователей потребовал заблокировать аккаунт Президента США Дональда Трампа, который якобы угрожал Северной Корее ядерным оружием.


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