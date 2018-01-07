Twitter не будет блокировать аккаунты «мировых лидеров»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Twitter не станет блокировать учетные записи «мировых лидеров», чтобы сохранить доступ к информации, пишет «Лента.ру» со ссылкой на официальное заявление в блоге социальной сети.

«Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать... Мы работаем над тем, чтобы сделать Twitter лучшим местом для свободного обсуждения всего, что имеет значение. Мы считаем, что это лучший способ помочь нашему обществу добиться прогресса», — следует из сообщения.

Заявление было сделано после того, как ряд пользователей потребовал заблокировать аккаунт Президента США Дональда Трампа, который якобы угрожал Северной Корее ядерным оружием.